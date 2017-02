“Fefi” Mendoza, soberana el carnaval de Barranquilla se despide de las fiestas con la muerte de Joselito

Foto: RCN Radio

La reina del Carnaval de Barranquilla ‘Fefi’ Mendoza lloró, se tiró al piso y cacheteo a las viudas de joselito, una puesta en escena, donde se personifican la despedida del carnaval 2017.

Con un traje negro, la reina cacheteó a las cientos de viudas que lloran a joselito carnaval, ” Ay jose por que te moriste, he derramado lágrimas por ti, pero esta vez soy una viuda que no voy a cargar con el muerto, voy es a bailar“.

En su personificación de viuda alegre la reina aseguró que “A ese borracho y parrandero no lo quiero, yo necesito a hombre mejor que mantenga y no me deje sola en carnavales“.

Joselito es la personificación de la alegría y del cierre de las fiestas del carnaval. Desde el miércoles de ceniza se hacen a un lado las fiestas y se comienza un tiempo de reflexión como lo es la cuaresma.