Feligreses despidieron al Papa de la Catedral de Cartagena

Papa Francisco en el centro de Cartagena. foto: AFP.

Llenos de entusiasmo esperaron feligreses al Papa Francisco durante largas horas, muchos fueron los que se detuvieron a ver al Sumo Pontífice salier de la Catedral, lugar en donde compartió con los enfermos y reposó un corto tiempo.

A las 3:15 pm salió del ‘Corralito de Piedras’ en un vehículo negro, a pesar de su rápido paso, seguidores del Santo Padre no dejaron de agradecer la oportunidad de verlo tan solo unos segundos.

Adriana García, es una Barranquillera de 16 años, que vino desde muy temprano para poder presenciar la visita histórica del Papa a Cartagena.

”Fue una emoción total, es una figura que he admirado durante toda mi vida, y tenerlo de cerca es más que un orgullo y una felicidad total, para mí y para mi iglesia. Desde las 9 de la mañana estoy en este punto esperando que el Papa pasara, es más, desde las 5 am madrugué desde Barranquilla, tomé el bus y llegué aquí a las 7 am para apenas desayunar y llegar a hacer la fila para el Angelus”, mencionó la joven.

Pese a su corta edad, asegura que es fiel seguidora de la Iglesia Católica, y por supuesto del Papa Francisco, de quien admira como llega a los jóvenes con cada mensaje.

”Me encanta el mensaje de que todos debemos ser solidarios, la paz, la reconciliación y el perdón son los valores que siempre tenemos que tener en nuestra familia y en nuestro corazón”, agregó Adriana.