Fenalco Meta apoya modificaciones a pico y placa

Tras un proceso de socialización por parte de la secretaria de movilidad a la junta directiva de Fenalco Meta y Llanos Orientales sobre los cambios que tendría la medida del pico en placa en la capital del Meta.

El ente gremial resaltó las iniciativas que adelanta la Administración municipal por buscar una solución a las dificultades que afronta la ciudad en movilidad.

Harby Prieto Daza, presidente de la Junta en la Seccional Meta aseguró que lo más importante es encontrar una solución a la dificultades que hay en la movilidad, así se requiera que conductores de moto y carro deban hacer un aporte, tal como lo propone la Alcaldía, pero con un seguimiento permamente para realizar evaluación constante durante el periodo de prueba que va a tener la medida.

“creemos que es algo necesario, todos tenemos que poner, construir una ciudad con una mejor calidad de medio ambiento y una mejor movilidad, hoy le pedimos a la administración hacer una exposición permanente de los resultados que traerá el pico y placa en el área del polígono que se estableció y la nueva estrategia de implementarlo en motos, con el objetivo de hacer un ejercicio participativo y que traiga el menor traumatismo posible” aseguró Prieto Daza.

El dirigente gremial puntualizó haciendo un llamado para que con esta medida no se afecten los corredores viales que comunican a Villavicencio con otras ciudades, para no detener el ingreso de productos e insumos, además de no afectar el turismo.