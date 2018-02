Festival Internacional de Cine de Cartagena rendirá tributo a la actriz inglesa Tilda Swinton

Foto: Cortesía FICCI.

La actriz inglesa de ascendencia escocesa, Tilda Swinton, será una de las grandes protagonistas de la edición 58 del Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICCI), a realizarse del 28 de febrero al 5 de marzo.

La polifacética artista será homenajeada por el festival, en un reconocimiento a su carrera artística, pero también al aporte que ha brindado a la industria del séptimo arte.

Lina Rodriguez, directora general del FICCI, dijo a RCN Radio que a través de 10 películas que se exhibirán durante los días del evento, el público disfrutar del talento de Swinton, así como tendrá la posibilidad de conocer a una artista que no sólo ha desafiado los ideales de belleza establecidos en la industria cinematográfica, sino que ha contribuido a la “redefinición” de lo femenino más allá de lo estético.

“Es una actriz que merece una ovación de pie. Es una actriz que hace parte de una cinematografía de talla mundial, una mujer que ha tenido la posibilidad de trabajar con directores muy potentes de la talla Derek Jarman, Jim Jarmusch (…) Es una mujer que nos ha enganchado con cada uno de los roles que ha podido interpretar”, afirmó.

Entre las películas en las que ha participado esta actriz y que se proyectarán en el FICCI 58 se encuentran: Egomania-Island Without Hope (1986), The Last of England (1987), Love is the Devil: Study for A Portrait of Francis Bacon (1998) y Michael Clayton (2007).

Aunque no ha sido revelado el día en el que estará la actriz en Cartagena, su visita a la ciudad para participar en el Festival es el resultado de un trabajo articulado con la Embajada Británica en Colombia y Cine Colombia.