Fijaron fecha de audiencia de formulación de acusación contra los cuatro de Llanopetrol

El 11 de octubre será la audiencia de formulación de acusación en el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Villavicencio en contra de los cuatro ex funcionarios de la Gobernación del Meta por el escándalo de Llanopetrol.

La Fiscalía confirmó la radicación del escrito y la audiencia de formulación de acusación contra Jairo Ivan Frías Carreño ex secretario de Hacienda, Hernando Martínez Aguilera ex director de Planeación departamental, Luz Estela Casasfranco ex secretaria Jurídica del Meta y Ricardo Rodríguez Henao ex gerente de Llanopetrol, quienes deberán responder por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en relación con los estudios de factibilidad para la realización de la refinería para el Meta entre los años 2012 y 2015.

Los cuatro ex funcionarios se encuentras desde el 19 de mayo en cárceles de Bogotá.