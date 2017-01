Fiscal respondió a críticas de las Farc sobre el acuerdo de paz

Fiscal Néstor Humberto Martínez/Foto Fiscalía

El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, respondió a las críticas del jefe de la Delegación de las Farc, Iván Márquez, en las que acusó al funcionario de estar “empeñado en destruir lo construido con tanto esfuerzo en La Habana. Desde hace rato quiere dañar la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) y el Acuerdo de Paz”.

Desde Medellín, Martínez Neira respondió que los guerrilleros de las Farc que no se reincorporen a la vida civil, no tendrán beneficios jurídicos. (Puede leer: Las Farc aseguran que el Fiscal General quiere destruir el acuerdo de paz).

“Yo creo que las Farc y el fiscal General de la Nación están de acuerdo en que los reincidentes y quienes no forman parte de esta guerrilla, no pueden tener ningún beneficio si no se reincorporan a la vida civil. Eso lo han dicho ellos, entonces, estamos de acuerdo”, señaló el fiscal.

El trino de Iván Márquez está relacionado con las críticas hechas por Néstor Humberto Martínez en la Comisión Primera de la Cámara durante el debate de la Jurisdicción Especial para la Paz.