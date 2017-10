Fiscalía califica como aterradora el proyecto de ley que beneficiaría pequeños cultivadores de droga ilícitas

Foto: RCN Radio

El Fiscal general de la Nación Nestor Humberto Martines calificó como aterrador el proyecto de ley que buscaría otorgar un tratamiento penal diferencial a los pequeños cultivadores de drogas ilícitas en el país, el cual solo seria aplicable a quienes renuncien a seguir con esta actividad.

“No es posible debilitar la política antinarcóticos, este proyecto de ley reduce las penas en unos casos hasta en un 80% para quienes hagan cultivos ilícitos no importa siquiera que sean cultivadores industriales, no se trata de pequeños cultivadores y eso de alguna manera se fragmentan los cultivos pueden beneficiarse a unas normas a los que no tenían derecho con una política antinarcótico”, señaló el fiscal General.

El funcionario explicó que “es este proyecto es grave por que se modifica el código penal sin que los beneficiarios de estas rebajas formen parte de un programa de erradicación y sustitución de cultivos porque se trata de una rebaja indiscriminada permanente hacia futuro de las penas a los cultivadores ilícitos en Colombia , un paso atrás y es un mal mensaje en los momentos que estamos viviendo“.

El fiscal aseguró que este proyecto beneficiaría a los financiadores de los cultivos con penas más bajas siendo un mensaje equivocado en la lucha contra el narcotráfico en Colombia.