Fiscalía imputa cargos a ex funcionarios de Gobernación del Meta por proyecto de Refinería

Foto por: RCN Radio

Ante la juez 56 con funciones de garantías de Bogotá la Fiscalía adelanta la imputación de cargos a los ex funcionarios de la Gobernación del Meta, Ricardo Rodríguez Henao, Representa Legal de Llanopetrol, Luz Estella Casas Franco, Asesora Jurídica de la Gobernación del Meta, Hernando Martínez Aguilera, Ex secretario de Planeación de la Gobernación, y Jairo Frías Carreño, Ex Secretario de Hacienda departamental, por el escándalo de la Refinería del Meta.

Hechos relacionados con los estudios pre-factibilidad y factibilidad para la construcción de la Refinería del Meta realizados entre 2012 y 2013 con costos por 18 mil millones de pesos, y sobre los cuales la Fiscalía ha señalado que “aún sin la obra realizada, la empresa Llanopetrol creada para la realización de las obras, firmó un contrato con Ecopetrol para refinar crudo a la compañía Estatal, esto con el conocimiento del Gobernador Alan Jara, y sin haber concluido los estudios de factibilidad para ejecutar la construcción de la Refinería de Petróleos del Meta”.

La Fiscalía ha indicado que para este caso procede la formulación de imputación bajo los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Además se adelanta la formulación al exsecretario de hacienda departamental Jairo Frías Carreño, quien se entregó a las autoridades voluntariamente en las últimas horas, y ha sido mencionado en este proceso en relación de las investigaciones.