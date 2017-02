Foro sobre paz terminó en enfrentamiento entre Alejandro Ordóñez y Álvaro Leyva

Exprocurador, Alejandro Ordóñez; Álvaro Leya y precandidato Carlos Holmes. Foto: suministrada Udes / RCN Radio.

En agresiones mutuas entre Álvaro Leyva y el exprocurador Alejandro Ordóñez, terminó el Primer Foro Colombia Posconflicto y Nuevas Realidades, desarrollado en la Universidad de Santander, en el que se trataba el acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc.

El primer aviso del contrapunteo se dio cuando Ordóñez sostuvo que en los acuerdos estaba incluida la polémica ideología de género, punto en el cual Leyva le increpó diciéndole “usted es un principiante de la política, ni la patanería ni la mentira lo van a hacer exitoso”.

Además, lo retó a que le mostrara en que punto de los acuerdos está la ideología de género e insistió en que no va a permitir que esos discursos “incendien” al país.

Cuando llegó su turno el exprocurador Ordóñez se fue lanza en ristre contra Álvaro Leyva, diciéndole “usted fue descomedido doctor Leyva, usted es un farsante y yo no le conocía su autodescriptiva egolatría como una especie de gurú de la paz y más que de la paz del pacifismo”.

Asimismo, le preguntó “¿usted acaso me está amenazando?, cuando me dice que estoy incendiando, porque a usted le tengo miedo por sus vínculos con las Farc, entonces no me venga a amenazar, no le voy a permitir eso, ni me voy a acobardar ni le tengo miedo”.

Por último, Ordóñez le aseguró que seguiría con su actitud crítica y le enfatizó que “se equivocó conmigo y usted insinúa que yo debo dar explicaciones, ¿de qué? si yo no huí de la justicia colombiana como otras personas, durante 8 años, de manera que jalemos al respetico”.

En el foro también estaba presente el precandidato presidencial Carlos Holmes Trujillo, quien se mantuvo al margen del debate.