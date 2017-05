Foro de responsabilidad empresarial del diario La República se realizó en Medellín

La responsabilidad empresarial se ha convertido en una herramienta clave dentro de los planes estratégicos de diferentes compañías en diversos sectores económicos y pese a que representa transformación, es necesario que su implementación sea cada vez más fuerte en las organizaciones.

El director del diario La República, Fernando Quijano Velasco, destacó que con esta herramienta, las empresas avanza bien, pues desde hace más de 60 años pagan un 4% por cada empleado, para que tengan acceso a los beneficios de las cajas de compensación. Sin embargo, la mayoría de los medios de comunicación no tienen idea sobre la responsabilidad empresarial.

Quijano Velasco, destacó que en este tema, Antioquia está haciendo la tarea, pues esta importancia y dimensión de la responsabilidad social, surgió en el departamento.

Destacó que es necesario hacer un estudio antropológico, para recordar cómo surgió este concepto, para así buscar acciones y emplear nuevas estrategias.

Desde hace 63 años, el diario La República, trabaja en sensibilizar el tema de la responsabilidad social desde la información, como medio de información y con las empresas.

El Foro Responsabilidad Empresarial del diario La República se realizó hoy en Plaza Mayor con la presencia de diferentes expertos quienes actualizarán a los asistentes en la evolución de Normas Internacionales de Información Financiera para Colombia y la relevancia con la nueva reforma tributaria y los cambios que se desprenden de esta para el sector financiero.