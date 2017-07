Froilán Sanabria Naranjo y Silvia Carolina Rodríguez Parra nuevos magistrados del Tribunal Superior de Villavicencio

La Corte Suprema de Justicia ya nombró a los juristas que reemplazarán a los magistrados del Meta Joel Darío Trejos y Alcibiades Vargas Bautista, quienes están siendo investigados por supuestamente favorecer a una red de corrupción criminal.

Se trata de los profesionales del derecho Froilán Sanabria Naranjo y Silvia Carolina Rodríguez Parra, procedentes de Santander y quienes reemplazarán a Trejos y Vargas, respectivamente a partir del primero de agosto.

Los magistrados, a quienes todavía no se les ha resuelto si son enviados preventivamente a prisión o no, solicitaron una licencia no remunerada por tres meses ante la Corte Suprema de Justicia la cual fue aprobada esta semana y designados sus reemplazos.

Ambos togados fueron imputados por ocho cargos de concierto para delinquir, prevaricato por acción en concurso homogéneo y prevaricato por omisión, además de cohecho, que no aceptaron. La medida de aseguramiento en su contra se definirá hasta la próxima semana en el Tribunal Superior de Bogotá