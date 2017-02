Fueron capturados dos policías acusados por soborno en Bucaramanga

Exigían el pago de $500 mil a otro uniformado por no multarlo. Foto: Suministrada/ RCN Radio.

La investigación se dio luego del accidente de tránsito que sufrió un intendente de la Policía en su motocicleta, el cual fue atendido por dos patrulleros, quienes al verificar la documentación del accidentado, se dieron cuenta que la víctima no tenía el certificado de revisión tecnicomecánica, por lo que, al parecer, le habrían solicitado el pago de 500 mil pesos, a cambio de no inmovilizarle la motocicleta y no realizarle el respectivo comparendo.

El General Juan Alberto Libreros Morales, Comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga señaló “fuimos nosotros los que capturamos a estos ex miembros de la institución que no cumplieron nuestro código de ética”

Los dos hombres uno con 13 años en la policía y otro con 18, quedaron a órdenes de la Fiscalía, por el delito de concusión, por lo que en las próximas horas serán presentados en audiencia pública ante un juez de control de garantías.