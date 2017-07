Fuertemente cuestionado informe de gestión de la Secretaría de Educación de Caldas

Foto: RCN Radio

La secretaria del Deporte, Claudia Chica Valencia, presentó informe de gestión a la Asamblea de Caldas, y fue severamente cuestionada por los diputados, al argumentar que no tiene criterio para ejecutar los dineros en el departamento.

La funcionaria rindió un informe a los corporados, en el que explicó lo que se ha hecho en fomento al deporte, Juegos Supérate, infraestructura y fomento a las escuelas deportivas, donde los diputados le hicieron fuertes cuestionamientos.

Algunos de los dirigentes políticos, manifestaron su preocupación porque ven en la secretaria grandes problemas:

“El problema del deporte es estructural, no evidenciamos que se ejecuten los proyectos, hay demoras en la inversión y hay una mala distribución de la implementación deportiva. No entendemos como se le da prioridad a otros gremios y no a los municipios que tanto lo necesitan” dijo el diputado por La U, Juan Sebastián Gómez.

Por su parte el diputado Liberal, Jorge Hernán Aguirre, dijo “la Secretaría del Deporte podría estar incurriendo en algo que se denomina “falsa motivación” porque hoy tiene más de la mitad de recursos sin ejecutar; en cuanto a vigencias futuras lo que no se haya ejecutado podría tener consecuencias de rigor jurídico”.

En el informe de gestión presentado por la secretaria del Deporte, Claudia Chica Valencia, explicó que aún siguen sin contratos los deportes de Bolos, boxeo, limitados físicos, voleibol, taekwondo y atletismo; a lo que los diputados dijeron que es el debilitamiento a los deportistas caldenses.