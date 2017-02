Fuertes críticas contra Medicina Legal en Cúcuta

Familiares de dos jóvenes que desaparecieron el 2 de enero del presente año entre la vía que comunica El Zulia con Cúcuta, aspiran reconocer dos cuerpos hallados hace 15 días por la autoridades en el sector de Urimaco.

Jhon Jairo Carrascal padre de Junior Alexander Carrascal Guerrero dijo a RCN que la Policía a mediados del mes de febrero, le habían notificado la ubicación de dos jóvenes asesinados a las afueras de la ciudad,” según el reporte que conocimos, las características físicas corresponden a la de mi hijo y a la del otro muchacho Cristian Roa, pero han pasado 15 días y aún no nos entregan los cuerpos porque Medicina Legal aún no los ha identificado “dijo el señor Carrascal a RCN.

Según el padre de uno de los jóvenes, no se tiene ninguna información porque Medicina Legal no posee médico antropólogo y esto impide la identificación de los cuerpos hallados, “esta situación profundiza nuestro dolor, porque sigue nuestra incertidumbre y solamente nos piden paciencia y esperar, no es justo para nosotros, necesitamos darle santa sepultura”.

El señor Carrascal amenazó con amarrarse a las afueras de Medicina Legal, sí en el transcurso de la semana, no existe una respuesta oportuna por medicina legal