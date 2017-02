Fuertes críticas a Minhacienda por no apoyar Aerocafé, hizo en Caldas, Germán Vargas Lleras

Foto: RCN Radio.

El vice-presidente de la República, Germán Vargas Lleras, en su visita a Caldas, hizo un fuerte pronunciamiento sobre la no construcción del Aeropuerto del Café y dijo que el responsable directo es el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, de quien expresó que no ha habilitado las vigencias futuras para la construcción de ese proyecto.

“El ministro Cárdenas, no se ha interesado en ponerle los recursos para sacar adelante el proyecto Aerocafé, él es el responsable. No le vuelvan a echar la culpa al ministro Jorge Eduardo Rojas, ni a mí, tenemos toda la voluntad, somos las personas más conscientes de que ese proyecto no se puede quedar a mitad de camino. Tenemos que hacer un frente un común para que finalmente en Ministerio de Hacienda, se sensibilice en este tema”, expresó el vice-presidente de la República.

Y agregó que “ojalá no terminen estos dos años, sin que se recupere esta iniciativa y se pueda terminar a lo menos, hacer un cierre financiero para garantizar que Caldas, quede también con su propio aeropuerto”, concluyó el alto funcionario presidencial.

Por último, dijo que son 57 los aeropuertos en construcción, concesionados y no concesionados. Enfatizó que la única terminal aérea que no está siendo intervenida, es el Aeropuerto del Café, por lo que le dijo al caldense, ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, que ojalá en estos dos años que faltan se pueda consolidar ese proyecto.