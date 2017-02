Funcionario de Tránsito de Caldas que había sido capturado, quedó en libertad pero vinculado a la investigación

Fue dejado en libertad, uno de los funcionarios de tránsito de este departamento que fue capturado en la presente semana, en el municipio de Villamaría, quien está investigado por los delitos los delitos de concierto para delinquir, falsedad marcaria, fraude procesal y estafa agravada.

La abogada defensora, Sonia Ramírez en diálogo con RCN Radio, manifestó que en la audiencia que se adelantó el miércoles 8 de febrero de 2017, en horas de la noche, un juez de la ciudad Medellín, dejó en libertad a Luis Eduardo Ocampo Marín, pero quien seguirá vinculado a la presente investigación.

Se recuerda que es un caso que la Fiscalía de la ciudad de Medellín lleva investigando hace más de 6 años, al parecer por hechos de corrupción, por la suplantación de matriculas de unas motocicletas de la policía y que aclaró desde la Gobernación de Caldas, que no tiene nada que ver con la actual administración.

Dijo la profesional del Derecho que “es una situación que le debe dar tranquilidad a mi defendido, a la Gobernación de Caldas y a la misma Secretaría de Tránsito, porque se está en juego la imagen de todo el departamento. La fiscal que lleva la investigación del caso, pidió ante el juez de control de garantías, pide la libertad inmediata de Luis Eduardo, en el entendido que le presentamos un material probatorio de manera anticipada, donde también le rendimos interrogatorio a la Fiscalía para aclarar la situación de mi representado y hacerle saber al ente acusador, que él no tuvo nada que ver en los hechos que se le investigan, concierto para delinquir, falsedad marcaria, fraude procesal y estafa agravada”, agregó la abogada Sonia Ramírez.

Y agregó que “los hechos ocurrieron al parecer en febrero de 2014, donde mi defendido es señalado por la Fiscalía, como la persona que figura en el Runt y la que autorizaba la matricula de esos vehículos, situación que está siendo desvirtuada porque Luis Eduardo Ocampo Marín, era el encargado de la parte de sistemas de la Secretaría de Tránsito y estaba autorizado para compartir su clave de acceso a la plataforma con los demás funcionarios, que no tenían clave autorizada. Ahí es donde se genera la duda y toda esta situación y él con toda seguridad me ha manifestado que no es culpable y yo creo en la inocencia de mi cliente”, concluyó la señora Ramírez.

Expresó que afortunadamente se tuvo en el camino, a una funcionaria judicial bastante acuciosa y muy diligente, accedió al interrogatorio y pudo de manera temprana, advertir que efectivamente este ciudadano, todo avisora, dice la profesional del Derecho, va a salir avante de ese proceso investigativo.