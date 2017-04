Funcionarios de Cartagena no podrán evadir las citaciones de los concejales

Foto: Cortesía Concejo de Cartagena.

Las concejales de Cartagena en reiteradas oportunidades han manifestado su inconformidad por la inasistencia de secretarios y jefes de dependencias de la alcaldía de Cartagena, principalmente en debate de control político. Ante ese reclamo, el mandatario Manuel Vicente Duque, le hizo un llamado de atención a todos sus funcionarios respondan sin excusas las solicitudes del cabildo distrital.

“He dado instrucciones precisas, les dije que no hay nada importante que la agenda del Alcalde y también la de los concejales. Si son citados tienen la obligación de asistir, a menos que haya una causal mayor, que ellos sabrán entender, pero no podemos sacar excusas para no atender a los administradores de la ciudad”, dijo Duque

Según el mandatario, esta medida responde a una pedido formal de los concejales quienes le pidieron que exigiera a sus funcionarios para que no incumplan con las citaciones, y aunque no dio a conocer cuáles funcionarios no están fallando a las solicitudes de los cabildantes, aseguró que confía en que todos asistan cuando sean requeridos.

Por su parte, el cabildante por el partido ASÍ, Américo Mendoza, dijo que esa corporación tiene unos instrumentos legales para hacer cumplir mencionadas citaciones, “al concejo le va a tocar una decisión de moción de censura a los secretarios. A mi no me preocupa que vengan, yo he manifestado que mi voto sería favorable cuando algún funcionario rebose la copa”

De acuerdo con los resultados del informe del observatorio del Concejo distrital de 2016, de Funcicar, la dependencia de la administración que más incumplió las citaciones de esa corporación fue la Secretaría de Planeación, a cargo de Luz Elena Paternina, mientras que que más cumplió fue la Secretaría de Participación, María Elvira Marquez.