Fundaciones marcharán hoy por los derechos de los niños con cáncer

Fundaciones dedicadas al tratamiento y recuperación de pacientes oncológicos de Armenia marcharán este 15 marzo por las principales calles de la ciudad para pedir al gobierno nacional una mejor atención a menores de edad que están padeciendo por falta de atención de las EPS.

En el departamento del Quindío existen 70 niños con algún tipo de cáncer que no han recibido atención oportuna, no hay expertos oncológicos y los servicios de diferentes EPS no se reciben en los centros especializados, así lo manifestó María del Socorro Marín Directora de la Fundación Amor al Prójimo.

La movilización inicia a las 6 de la tarde con un plantón en las afuera de Cafesalud en el Parque Fundadores de allí caminarán hasta la Plaza de Bolívar acompañadores de pancartas, pitos que visibilicen la problemática que padecen los niños de la región.