El futuro de Guido Echeverry aún no está claro

Foto: RCN Radio

El Gobernador suspendido de Caldas, Guido Echeverry Piedrahita, en un amplio diálogo con Rcn Radio, se refirió a la demanda de nulidad de su elección que hace curso en el Consejo de Estado y que está en su recta final, pero también a una posible candidatura al Congreso de la República.

A la pregunta de RCN Radio, Si vuelve a la gobernación o por el contrario va para el Senado, Echeverry Piedrahita, contestó:

“Hay que decir que el proceso avanza en el Consejo de Estado, en la audiencia que culminó el viernes pasado, nuestro apoderado solicitó que se tramitara hacia adelante este proceso por Sala Plena del Consejo de Estado, en atención que se visualiza un cambio de jurisprudencia de que se necesita un criterio de esta sala, para tener claro en el ámbito jurídico su punto de vista de esta situación. Vamos a esperar como se desarrollan los acontecimientos en los próximos días y a medida que esto avanza vamos tomando medidas”.

“Con respecto aspirar al Congreso, yo no he tomado ninguna decisión, no he meditado a fondo esta circunstancia, yo espero que a medida que pasen los días haya una respuesta a todo este proceso para saber que camino coger” explicó el gobernador suspendido.

Echeverry Piedrahita, concluyó diciendo, que esperan que el Consejo de Estado les de la razón jurídica y que falle a favor en el menor tiempo posible.