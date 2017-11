Germán Vargas Lleras propone reestructurar el Inpec para que esté adscrito a la Policía

Foto: Colprensa-Alvaro Tavera.

En la presentación de la Política Pública de Seguridad Ciudadana en Medellín, el candidato presidencial Germán Vargas Lleras, propuso una reestructuración del Inpec, toda vez que destacó que están funcionando 90 sindicatos con más de mil hombres que gozan de fuero sindical.

Reiteró que es necesario que el Inpec se convierta en una dirección adscrita a la Policía Nacional. Dijo que para lograrlo se crearán 50 mil nuevos cupos carcelarios en los próximos cuatro años, para evitar el hacinamiento.

Vargas Lleras, advirtió que con el Plan Cero Impunidad, endurecerá el tratamiento contra menores infractores, reduciendo inimputabilidad de 14 a 12 años, con una judicialización efectiva las 24 horas del día.

El ex vicepresidente , concluyó que uno de los desafíos más grandes de Colombia en los próximos años es superar la inseguridad ciudadana que exige firmeza y voluntad política. El delito que hoy afecta cotidianamente a los colombianos en cualquier ciudad o población del país no puede seguir siendo un negocio criminal que no tenga control ni sanción.