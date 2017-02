Gobernación afirma que La Guajira no necesita intervención sino inversión

La Guajira / foto José Herchel Ruiz - Colprensa

El secretario de Gobierno de la Gobernación de La Guajira, Wilson Rojas, afirmó que el departamento no necesita una intervención y que por el contrario requiere de inversión y acompañamiento por parte del Gobierno Nacional.

“La Guajira no necesita intervención, necesita inversión“, reiteró Rojas en entrevista con RCN Radio y señaló que no aceptan el término de intervención sino el de unas medidas cautelares sobre informes que no se enviaron a tiempo el año pasado. (Lea aquí: Gobierno asume manejo y control de recursos de salud, educación y agua potable en La Guajira)

“Nosotros llegamos al gobierno el 11 de julio de 2016 a tratar de recuperar la ingobernabilidad del gobierno pasado, pero seguimos trabajando y me parece injusto que nos señalen de esa manera“, indicó el secretario de Gobierno.

Rojas insistió en que los actuales recursos que recibe el departamento son insuficientes, sumándole a ello los problemas de la frontera con Venezuela. (Lea también: El negocio más rentable en la región más pobre de Colombia)

“Sabemos la importancia de los problemas que se viven en La Guajira y por eso bienvenida la ayuda; pero también sabemos que los recursos que llegan son insuficientes, más los problemas de la frontera cuando hemos sido venezolano-dependientes“, afirmó.

Rojas le pidió a los colombianos que a los guajiros los miren de manera diferente, “la generalización que tuvimos en el pasado afectó a un departamento que exporta carbón y cal mineral, pero aquí hay una nueva generación que quiere hacer las cosas bien”, puntualizó.