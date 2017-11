Gobernación de Santander desmiente compra de tamales por $30 millones dentro del PAE

Foto: Referencial. Archivo particular.

Tras el escándalo de corrupción que salpicó a Santander con el Programa de Alimentación de Escolar, la gobernación departamental anunció que la factura que arrojó compra de tamales por 30 millones de pesos para los estudiantes no hizo parte de la lista de alimentos que se le entregaron a los estudiantes en 84 municipios.

Doris Gordillo, secretaria de educación de la región, aseguró que el contratista nunca aportó la factura por concepto de los tamales correspondientes al Programa de Alimentación Escolar.

“En las minutas aprobadas no se incluyeron tamales, por esa razón la entidad no pagó al contratista el valor por el concepto de dicho alimento. La factura no compromete al departamento en nada, corresponde al contratista responder por esa y otras facturas que reposan en la contabilidad interna”.

La funcionaria departamental agregó que la factura correspondiente a los tamales en el PAE hace parte de la contabilidad interna del contratista más no de la Gobernación de Santander.

Según la Gobernación de Santander, el contratista del PAE tendrá que demostrar la legalidad de la factura de los tamales por 30 millones de pesos, puesto que aseguran no fueron entregados a los niños y mucho menos se pagaron.