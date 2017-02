Gobernación del Valle pide intensificar acciones para capturar a hombre que abusó sexualmente de menor de 10 años

Foto referencial archivo RCN Radio.

La secretaria de Gobierno del Valle, Noralba García, solicitó a las autoridades del municipio de La Unión que se le dé celeridad a las investigaciones que permitan identificar al hombre que agredió sexualmente a una niña de 10 años en esta localidad.

La funcionaria, quien reiteró la recompensa de 10 millones de pesos que dispuso la administración seccional para tal fin, añadió que es inadmisible que este tipo de situaciones se sigan registrando en el país.

“Es un caso lamentable que sucede nuevamente en el Valle y que no podemos permitir que siga ocurriendo. Un rechazo total y una solicitud a las autoridades para que se aclaren y se dé con los autores materiales de este hecho. Queremos que en el Valle del Cauca no haya más niños violados, que no haya más violencia intrafamiliar, por eso desde la Gobernación del Valle solicitamos acompañamiento de las autoridades, pero también seguimiento de las entidades defensoras de los derechos de los niños”, expresó García.

La menor de edad identificó a su tío político como el responsable de la agresión, el cual se encuentra en libertad.

Por su parte la Policía comentó que en este momento, se realizan las pruebas que permitan establecer la responsabilidad del hombre para emitir la orden de captura.