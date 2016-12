Gobernador de Antioquia reiteró que hay “circulación de menores” en zona de preagrupamiento en Yondó

Luis Pérez Gutiérrez/Foto Gobernación de Antioquia

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, respondió al comunicado de las Farc, en el cual la guerrilla rechazó la denuncia del mandatario sobre la presunta explotación de menores de edad en Yondó, una de las once zonas de preagrupamiento en el departamento.

Pérez Gutiérrez reiteró que sí tiene información acerca de la circulación de menores de edad y mujeres hacia estos lugares, pero aclaró que no tiene certeza de lo que allí ocurre con estas personas y los guerrilleros. (Puede leer: Denuncian a Farc de reclutar y explotar sexualmente niños en zonas de preagrupamiento en Antioquia)

“De mi boca lo que salió es que hay circulación de menores en la zona de preagrupamiento, ya lo que hagan allá a mí no me consta. Ya es una picaresca de ellos mismos que están diciendo que es prostitución”, dijo el mandatario local.

Recordemos que el pasado martes 27 de diciembre, la secretaria de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, advirtió que “ahora se nos constata que hay reclutamiento de niños y niñas, hay explotación sexual y estamos alertando al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Presidencia de la República”.

Así mismo, Luis Pérez indicó que irá a las zonas de preagrupamientos, pese a la negativa de las Farc. “El gobernador de Antioquia es el jefe de la seguridad del territorio y ahora no pueden salir a decir que hay once lugares que no pertenecen al departamento. Ni decir que el gobernador no puede inspeccionar lo que está pasando en su territorio. Eso es una violación a la constitución”.

Comunicado de las Farc

Las Farc explicaron que el gobernador de Antioquia está confundiendo “a las familias de los guerrilleros y guerrilleras en sus acostumbradas visitas decembrinas, ahora públicas, con la ocurrencia de actividades sexuales indebidas, parece ser más propio de esa rancia clase que usufructúa el poder y las riquezas producidas por los pobres de la tierra a los que tanto aborrecen y desprecian“.

Señalaron que la comunidad de San Francisco, en la que se encuentra la zona de preagrupamiento, “tiene una norma que respetamos además de cumplir: no admiten prostitutas en su región. ¿Sabían esto el señor Gobernador de Antioquía y su Secretaria de Gobierno? Es claro que no, porque no conocen el espíritu de sus gobernados”.

Finalmente, las Farc aseguran que con estas acusaciones se busca “sabotear la paz y favorecer la guerra son una equivocación y una guachafita”.