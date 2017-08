Gobernador de Bolívar: FDN no suministra información sobre proceso de Electricaribe

El Ministro de Minas propuso un encuentro con representantes de la Financiera de Desarrollo Nacional – FDN para saciar las dudas de los gobernadores.

Hace varias semanas, el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, exigió que el proceso de intervención y selección del nuevo operador que reemplazará a Electricaribe sea de manera transparente y pública, sin embargo el mandatario reveló su molestia con la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) porque esa solicitud no habría sido escuchada.

“Tengo que manifestar mi molestia con la FDN porque ha venido estructurando el proceso y Bolívar, ni los habitantes de Bolívar no conocen nada de él, sé que el presidente Clemente Del Valle ha manifestado que va en el proceso y me parecería increíble que no sean vinculadas las autoridades estar enterado de ese proceso” expresó el mandatario.

El mandatario de Bolívar invitó a la presidencia del FDN al departamento para que informe cómo va ese proceso que lidera, “el llamado que hago es para que la Financiera, que está llevando a cabo la convocatoria del nuevo operador pueda venir a contarnos, hasta hoy no lo ha hecho”

En respuesta, el Ministro de minas, Germán Arce, propuso organizar un encuentro entre los mandatarios y la Financiera de Desarrollo Nacional, sin embargo sostuvo que la discusión sobre el nuevo operador ha sido pública y explicó que el proceso está en una instancia meramente técnica.

Arce Zapata añadió que aún no hay decisiones de peso, “no se han tomado decisiones todavía, ellos están en la fase de recolección de información y entrar en el proceso de valoración, ese es el ejercicio que hay que hacer muy pronto. Hay que invitar a Clemente Del Valle para que lo actualicen a todos”

Turbay Paz insistió que tiene “una profunda molestia” porque el proceso para seleccionar al nuevo operador se realiza sin que los alcaldes, ni los gobernadores no tengan ningún tipo de información, y añadió que no existe ninguna convocatoria para que ellos estén enterados “a pesar que somos nosotros lo que sufrimos con el mal servicio”

Cabe recorda que el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, José Miguel Mendoza, dijo para RCN Radio que la siguiente etapa en el proceso es el próximo 23 de septiembre, para ese día está previsto una recomendación sobre la estructura que habrá que seguirse para escoger el nuevo operador de energía eléctrica para la región caribe.

El SuperServicios indicó que se trata de un proceso complejo porque se trata de un compañía que opera en siete departamentos, que consume el 25% de la oferta energética “y que está en estado crítico, es un empresa que está en un litigio internacional que ya ha anunciado Gas Natural Fenosa contra el país”

Mendoza indicó que las decisiones deben ser ‘meticulosas’ para implementar las soluciones, “en la medida que tengamos información se las entregaremos a los gobernadores, como a los usuarios”