Gobernador de Bolívar lanza fuertes críticas a la Canciller Holguín por caso Electricaribe

Foto: Cortesía Gobernación de Bolívar.

El Gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, se mostró bastante molesto frente a las declaraciones y posiciones que ha tomado la Canciller colombiana, María Ángela Holguín frente al futuro de Electricaribe tras el proceso de intervención que adelanta a la empresa la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Manifestó que en su momento acordó con el Gobierno Nacional que desde la Administración Departamental “se iba tener especial cuidado” con las declaraciones que frente a la compañía se dieran en el marco de la toma de posesión. Sin embargo, ante las más recientes declaraciones de la Ministra de Relaciones Exteriores del país, Turbay Paz sostuvo que “no me ha gustado el planteamiento de la salida diplomática frente al tema”. (Lea también: Canciller Holguín asegura que “es mejor un mal arreglo que un buen pleito” en caso Electricaribe)

“No me han gustado las declaraciones que ha dado la canciller. No me ha gustado el planteamiento de la salida diplomática frente al tema y por ningún motivo, por lo menos en Bolívar, aceptaremos que Electricaribe vuelva a tomar el control de la empresa. Por ningún motivo vamos a permitir que Electricaribe vuelva a ofrecer el servicio, pésimo y mediocre, que ofreció durante mucho tiempo a los habitante de Bolívar”, expresó.

Reiteró que como Gobernador de uno de los departamentos más afectados por la mala prestación del servicio de la empresa, la posición es que tras la intervención, ésta sea liquidada y se abra un proceso que permita el ingreso de un nuevo operador a la región norte del país.

“La canciller puede decir lo que quiera en España, puede decir lo que quiera en Colombia, pero nosotros que sufrimos y los bolivarenses me han dado el especial encargo de defenderlos de esta empresa, sólo esperamos que la solución sea que la Superintendencia anuncie la liquidación y la llegada de un nuevo operador. Si eso no es así, nosotros volveremos a la lucha, a alzar la voz y exigir respeto por los habitantes del caribe”, puntualizó.