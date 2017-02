Gobernador de Bolívar reiteró que en Zambrano se continuarán labores de desminado

Foto AFP

El Gobernador de Bolívar, Dumek Tubay Paz, envió un mensaje de tranquilidad a los habitantes de la zona rural del municipio de Zambrano, a raíz del descubrimiento de varios artefactos explosivos pese a que esta población fue declarada como zona libre de minas antipersonales.

El gobernador manifestó que ante esta situación, donde campesinos han hallado artefactos explosivos que por fortuna no han detonado, que equipos especializados de la Armada Nacional han priorizado a Zambrano dentro del plan de acción establecido el desminado en virtud de la etapa de implementación del Acuerdo Paz con las Farc.

Así mismo, frente a San Jacinto y el Carmen de Bolívar, donde hay sospecha de la presencia de este tipo de artefactos, sostuvo que no hay confirmación al respecto por parte de las autoridades, pero que se están adelantando las investigaciones del caso.

“Hay preocupación por la zona baja de Zambrano, ya hay equipos especializados de la Armada Nacional en el proceso de desactivación. En San Jacinto se está verificando, no queremos confirmarlo aún. Recuerden que estamos planteando una gran ruta turística de la paz, por la Alta Montaña, y la información tiene que ser absolutamente precisa porque no nos queremos imaginar una situación calamitosa con uno de estos artefactos, lamentablemente sembrados por las Farc. Estamos esperando es que se nos notifique, pero en el Carmen, la Alta Montaña y San Jacinto, hoy no tiene ese angustia”, explicó.

El mensaje de Turbay Paz se da luego que la personería de Zambrano y el batallón de infantería de marina confirmarán que el año pasado se encontraron 10 minas antipersonales en esta zona, que afortunadamente no ocasionan ningún hecho trágico.