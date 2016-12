Gobernador de Caldas, considera que invertir en El Edén, hoy no es buen negocio

Foto: RCN Radio.

El Gobernador (e) de Caldas, Ricardo Gómez, manifestó en RCN Radio, que en el anterior gobierno de Julián Gutiérrez, se firmó un contrato con los constructores del Edén, que era una promesa en donde decía, que si ese proyecto comenzaba a funcionar en junio de este año, la Gobernación de Caldas ponía 28 mil millones de pesos y esa empresa privada le daba el 30 por ciento de esa propiedad a la administración departamental.

Añadió el funcionario “qué sucedió?, los constructores privados, no cumplieron y quedaron en ponerla en funcionamiento a mitad de este año 2016. Por lo tanto la Gobernación, ya no tenía ninguna obligación de poner los recursos antes mencionados, y como al momento de yo ingresar como Gobernador (e) de Caldas, había una discusión pública al respecto, me reuní con el representante legal y le dije que todavía no había descartado lo del Edén, le pregunté que cuánto costaba y me respondió 180 mil millones de pesos, después que en el año 2015, valía 90 mil millones”.

Y agregó: “para poner recursos a una empresa de 90 millones, me dan el 30 por ciento más o menos, pero para una de 180 mil millones, que cuesta según los dueños, si acaso me daban el 15 por ciento, entonces no había por qué investir en ese negocio. No tienen razón de ser que todavía se esté discutiendo sobre ese tema, por el contrario, distintos partidos políticos entre congresistas y diputados, han venido a preguntarme pero les he contestado que el proyecto, de todas formas, sí se va hacer, pero ojo, que no ha empezado a operar”, aclaró Ricardo Gómez.

El mandatario departamental, anunció el interés en invertir en otras generadoras de energía en la región, como por ejemplo Miel II.