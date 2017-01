Gobernador de Chocó no retirará funcionarios de Belén de Bajirá

Foto cortesía Belén de Bajirá/Gobernación de Antioquia

En respuesta a una carta del gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, el mandatario del Chocó, Jhovanny Carlos Palacios, dijo que no retirará los servidores públicos que tiene en Belén de Bajirá y, por el contrario, los aumentará, ya que la decisión de las comisiones de Ordenamiento Territorial de la Cámara y Senado no dieron solución al diferendo limítrofe y el Igac reitera en sus competencia legales que este territorio es chocoano y no antioqueño.

Por tal razón, el gobernador chocoano solicitó a su homólogo que de manera inmediata retirelos funcionarios de su departamento que estén en Belén de Bajirá, del que asegura pertenece a Riosucio, Chocó.

Esa petición fue aplaudida por Hedrix Gutiérrez, vocero del Comité de Defensa de Belén de Bajirá, quien aseguró que nada tiene que hacer administrativamente Antioquia en Belén, ya que el Igac y la ley indican que ese territorio es chocoano.

“El Congreso de la República devuelve el expediente al Igac porque no hay límite dudoso o no hay razón para pelear, entonces Antioquia no tiene nada que hacer en Belén de Bajirá en términos administrativos o de dominio”, agregó Hendrix

Pero un pensamiento distinto tiene el gobernador Luis Pérez, quien había asegurado que el Congreso le dejó la dependencia administrativa y política de Belén de Bajirá a Antioquia, por lo que había pedido en diciembre en una carta a su homólogo chocoano que retira un inspector que tenía allí.

“Estamos enviando una carta al Gobernador de Chocó y al alcalde de Riosucio para que retire un inspector que hay en un rincón, dándole permisos a venteros ambulantes para que se ubiquen en el parque, eso es peculado”, replicó Pérez Gutiérrez.

Para este martes 10 de enero, el gobernador Luis Pérez anunció el desarrollo de un Consejo de Seguridad en Belén de Bajirá, con presencia de todas las autoridades militares y civiles del departamento.