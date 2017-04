Gobernador del Caquetá solicitó que se reactive la firma de acuerdos para la sustitución de cultivos ilícitos

Alvaro Pacheco, gobernador del Caquetá.

El gobernador del Caquetá Álvaro Pacheco Álvarez, manifestó que la decisión de suspender la firma de los acuerdos de voluntades para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, podría generar serios problemas sociales en el departamento.

Según el mandatario, esta situación provoca incertidumbre y desconfianza en el proceso que acordó el Gobierno Nacional y las Farc en Cuba.

“Si no se firman los acuerdos de voluntades, pues nuevamente nuestros campesinos se verán involucrados en vías de hecho y lo que no queremos es que haya el enfrentamiento entre la fuerza pública y los campesinos. Eso genera incertidumbre, tienen razón nuestros campesinos, eso genera desconfianza, pero también hay que pedir un poco de paciencia, porque estructurar estos procesos no es fácil”, indicó Pacheco Álvarez.

En el Caquetá solo se han firmado acuerdo de voluntades en los municipios de La Montañita y Puerto Rico.