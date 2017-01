Gobernador de NdS, pide habilitar cupo exacto de combustible para contrarrestar el contrabando en la frontera

Para Norte de Santander el gobierno nacional mantiene una tasa de 12 millones de galones de combustible los cuales son distribuidos en los 40 municipios del departamento.

Delegados del ministerio de minas y energía, del ministerio de educación y el director de asuntos fronterizos de la cancillería Víctor Bautista, se reunieron en el despacho de la gobernación departamental para tomar acciones respecto al cupo de combustible que será destinado a la región.

William Villamizar gobernador de Norte de Santander dijo a RCN Radio, que se busca contrarrestar el contrabando en la frontera, el cual se ha disparado luego del anuncio del presidente venezolano Nicolás Maduro, de instalaría estaciones de servicio especiales para distribuir combustible venezolano en pesos colombianos.

“Lo de Venezuela fue una decisión soberana y nosotros la respetamos, no está habilitado el paso de vehículos de una país a otro, hasta que las mesas conjuntas no lleguen a un acuerdo no habrá paso y por lo tanto no habrá posibilidad que se haga uso de este combustible” expresó el Gobernador.

Se busca que el Ministerio de Minas habilite el volumen de combustible que Norte de Santander consume, por lo tanto se dará el plazo de un mes para que los alcaldes regionales realicen un censo que será entregado al gobierno nacional.

“Se le pedirá a cada mandatario local un balance de consumo para establecer el cupo de gasolina y Acpm que será asignado a cada región, queremos saber exactamente cuánto se consume para que no haya desabastecimiento ni quede un remanente”

Finalmente Villamizar Laguado aseveró que junto a la policía Fiscal y Aduanera se extremarán controles en la frontera para contrarrestar el aumento del contrabando, donde en las últimas semanas se han incautado cerca de 10 mil galones de combustible.