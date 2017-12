Gobernadora del Táchira pide reunión urgente con Pdvsa para revisar red de distribución de combustible

Foto Cortesía @roshernandez

La gran mayoría de estaciones de servicio de la ciudad de San Cristóbal, y los municipios de la zona metropolitana se encuentran cerradas, lo cual ha provocado el colapso en las calles de la capital del estado Táchira donde decenas de personas han pasando días y noches enteras a la espera de la llegada del combustible.

Laidy Gómez, Gobernadora del Estado Táchira, señaló que la crisis en la región está afectando a zonas rurales, hospitales y otros sectores ante la dificultad para movilizarse, por la escasez de Acpm y Gasolina.

“Hace 10 días estaban llegando más de 50 vehículos para suministrar de combustible a la región, hoy hay municipios que tienen hasta 3 semanas no llega ni una gota de combustible. Esto nos genera un colapso en temas de salud, en producción agropecuaria quienes han denunciado que sus cosechas se están dañando porque no han podido salir de sus tierras” expresó la mandataria regional.

A lo anterior sostuvo “Si no se asume una re-distribución que minimice la asignación de combustible hacia las zonas de frontera, donde es notorio el incremento del contrabando, no se va a poder solventar la crisis de la gasolina, así envíen 20, 30 0 100 gandolas diarias, que por cierto no están llegando”

Además, le hizo un llamado a las directivas de Pdvsa, para que se reúnan para revisar la red de distribución del combustible ante las dificultades que se presenta en la región; sin embargo dejó claro que no permitirá para que la mayor comercialización se haga hacia la zona de frontera donde el contrabando es un delito que va en aumento.

“Tenemos toda la disposición para revisar la red de suministro y distribución de combustible; lo que si les digo de ante mano, es que no me voy a prestar para que se avale la comercialización de mayor auge de este producto, hacia zonas donde el contrabando es público, notorio y real. Lo cual es la máxima razón para que no haya combustible en San Cristóbal y su área metropolitana”

Interminables filas de habitantes de la ciudad de San Cristóbal para tanquear sus vehículos, ante la escasez de combustible en el vecinos país; tachirenses han pasado más de 24 horas en las colas esperando la llegada de combustible. pic.twitter.com/SHI0KzeMUP — RCN Radio Cúcuta (@RCNCucuta) December 19, 2017

La Gobernadora del Estado Táchira, reclama que no se les ha dado respuesta a la grave crisis de escasez de combustible que atraviesa la entidad y que se ha intensificado en los últimos 15 días.

Entre tanto, pobladores del estado venezolano de Táchira bloquearon el día de ayer principales vías en protesta por la falta de gasolina, habitual en esa región fronteriza con Colombia pero que se agravó en los últimos días.