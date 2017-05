Gobernadores de Antioquia y Chocó, enfrentados por Belén de Bajirá

Belén de Bajirá/Foto Gobernación de Antioquia

Continúan las discusiones por la inclusión de Belén de Bajirá en el mapa chocoano, por esta razón, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, insistió que los funcionarios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi le están mintiendo al presidente Juan Manuel Santos y al país al afirmar que no se ha publicado ningún mapa del corregimiento luego de la ley 13 de 1947.

Anunció que solicitará al procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, que intervenga de manera inmediata para evitar que se siga violando la unidad territorial de Antioquia.

En respuesta a las constantes declaraciones del mandatario antioqueño, su homólogo en Chocó, Jhoany Carlos Palacios, le exigió respeto por su pueblo y pidió que acepte la decisión que, según él, no es otra cosa que la confirmación de los derechos de los bajirenses.

En medio de estas discusiones está el Igac, entidad encargada de publicar el mapa que se volvió el foco de las críticas de Luis Pérez Gutiérrez. Por su parte, el director del Igac, Juan Antonio Nieto, expresó una vez más que la decisión no se tomó en respuesta al paro cívico, aseguró que el mapa estaba listo y confirmado desde febrero de 2016 y que tanto cámara y senado devolvieron el mapa luego de su evaluación por considerar que no tenían competencia porque los límites no estaban difusos.

Como pocas veces en este diferendo limítrofe, los gobernadores de ambos departamentos están de acuerdo en algo y es que mientras Luis Pérez Gutiérrez, amenazó con retirar a sus funcionarios del corregimiento, Jhoany Carlos Palacio, gobernador del Chocó, expresó que el 13 de junio, un día después de la publicación del mapa, los empleados antioqueños deberán abandonar el territorio.