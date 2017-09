Gobernadores del caribe advierten de crisis social por llegada masiva de venezolanos

Los gobernadores del caribe alertaron de la crisis que social que se está presentando en los departamentos del norte del país por la llegada masiva de venezolanos tras la crisis política de ese país.

En el encuentro, los mandatarios dieron a conocer que el sistema de salud y las instituciones educativas están colapsando por la falta de recursos para atender a todos los inmigrantes que requieren de los servicios.

Así mismo se ha advertido que no hay un registro oficial del número de venezolanos que se encuentras en las calles y parques de la ciudad porque muchos de ellos, ingresaron al país de manera ilegal y temen ser deportados al reportarse ante las autoridades oficiales.

El gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, aseguró que están evaluando con el gobierno nacional, la situación migratoria de los venezolanos y el impacto de su atención a las finanzas de los entes territoriales.

“La situación es compleja, ignorar no es la solución y lo que pretendemos los gobernadores del caribe con el lato gobierno es generar unas acciones desde lo público y estar preparados frente a lo que podría ser una crisis humanitaria peor… Los venezolanos en gran mayoría ilegales, no salen a dar la cara por temor a ser deportados y lo que queremos es definir una atención para ellos donde se pueda generar una situación migratoria legal y formalizar la atención que estamos haciendo en salud por ejemplo y que están impactando las finanzas de los departamentos”, dijo Turbay.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, hizo un llamado al gobierno nacional para que en conjunto se fijen acciones para atender el aumento de venezolanos que requieren los bienes y servicios del estado.

“No hay censos, no tenemos datos ni información pero si estamos recibiendo permanentemente presión para que nuestro equipo de salud, educación generación de empleo a un grupo grande de personas que han llegado. Los censos que tenemos no son fidedignos…”, añadió.

Por su parte el alto consejero para las regiones de la presidencia de la república

“Hay muchos colombianos que están volviendo al país que son personas que tienen derecho a estos servicios pero que no esperábamos tener más de 350 mil personas que se han devuelto a su país y que no los teníamos presupuestados. Estamos mirando con el Ministro de Hacienda qué se puede buscar de partidas para que no se vuelva un problema de salud pública y educación para esta región”, añadió.

En el encuentro participan además de los gobernadores, Migración Colombia, representantes del Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo.