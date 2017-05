Algunos gobernantes se hacen ‘la vida gorda’ ante la minería en su territorio, Minminas

El Ministro de Minas Germán Arce Zapata.

La proliferación de la minera ilegal sobre el territorio colombiano causa preocupación a la Asociación Colombiana de Minería – ACM, Santiago Ángel Urdinola, presidente del gremio, advierte que el 30% del suelo nacional es víctima de esa actividad criminal que causa contaminación a los cuerpos de aguas, por lo que exigen que el gobierno nacional apruebe que penaliza con más fuerza ese delito.

“La información que nosotros tenemos que presentamos en el Congreso Nacional de Minería es que cerca del 30% de Colombia tiene presencia de minería ilegal, explotación ilícita de minerales, lo cual nos debe llamar mucho la atención, mucha atención con preocupación en cuanto a la contaminación de nuestros ríos, el impacto ambiental sobre nuestra la población. Es un llamado urgente a que se establecen unas penas importantes”, apuntó Urdinola.

En el Congreso de la república hay un proyecto de ley presentado por el Ministerio de Minas, Justicia, Medio Ambiente y Defensa para combatir ese flagelo, esa iniciativa legislativa busca tipificar toda la cadena delictiva porque hoy son delitos ambientales y excarcelables, “cogen un tipo con una draga y lo llevan un fin de semana a la estación de policía, pero eso no es un tipo penal, toca por arrancar por definir eso para que se pueda judicializar para combatir esa actividad”, indicó el ministro Arce.

Esa iniciativa legislativa, según el sector minero hizo el Gobierno Nacional debe tramitarse antes de finalizar el primer semestre del año “nuestro llamado es para que antes del 20 de junio se debata ese proyecto de ley Congreso de la república, donde ya existe ese marco normativo ahora tenemos que darle celeridad en la votación para que sea una ley de la república”, dijo Urdinola.

“Hay gobernantes que se hacen los vista gorda, no puede meterse una maquinaria de 10 toneladas sin que nadie las vea, es imposible. Hay autoridades locales que deberían estar levantado las alertas de cómo llegan las dragas que nos estamos encontrando, por ejemplo en la mitad de las selvas del Chocó”, señaló Arce Zapata.

Para el Ministerio de Minas no posible establecer los recursos que se mueven en las actividades extractivas ilegales, “cómo son ilegales, no pagan impuestos, no están en el reportes de ingresos, no están el reportes de regalías. Eso hay que diferenciar, es que las cifras son de empresas legales, los ilegales no van a mi oficina. Lo que nosotros aprobamos es una actividad que se hace con un título minero y con un permiso ambiental”.