Gobierno asume manejo y control de recursos de salud, educación y agua potable en La Guajira

La Guajira / foto AFP

El presidente Juan Manuel Santos y el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) tomaron la decisión de que a partir de este momento el Gobierno Nacional asumirá los recursos destinados a La Guajira en materia de educación, salud y agua.

Como lo había anticipado RCN Radio, después de analizar la grave situación que se vive en el departamento, se determinó que para evitar más casos de corrupción el Gobierno tendrá la potestad de administrar estos recursos por un periodo de tres años.

El Gobierno Nacional trasfiere al departamento de La Guajira anualmente cerca de $785.000 millones para financiar la provisión de los servicios de agua, salud y educación.

“Una evaluación detallada de estos sectores muestra grandes falencias en el uso y manejo de estos recursos por parte de la Gobernación y los municipios receptores. Esto ha generado que estos servicios no lleguen efectivamente a una gran parte de la población guajira“, indicó el documento del Conpes.

Con esta intervención, a partir de hoy los $513.000 millones destinados a educación, $56.000 millones dedicados a agua y los $216.000 millones de salud serán administrados por equipos élite de los ministerios Salud, Educación y Vivienda, que trabajarán en el departamento junto con las autoridades locales para implementar mecanismos de contratación competitivos, mejorar la calidad de los servicios y acelerar las inversiones en curso.

“El Conpes acaba de conceptuar favorablemente sobre la decisión del Gobierno Nacional de intervenir directamente la prestación de los servicios de salud, educación y agua potable. Cesan las funciones como ordenadores de gasto de los secretarios de educación y de salud, así como de la persona encargada en la Gobernación de La Guajira de administrar el plan departamental de aguas“, dijo el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

Tras esta decisión, el Ministerio de Hacienda a través de tres resoluciones nombrará a las personas encargadas de administrar los recursos de educación, agua y salud del departamento.

Por otro lado, el secretario de la Presidencia, Luis Guillermo Vélez, aseguró que en pocos días se elegirá al Gobernador de La Guajira y al alcalde de Riohacha encargados, tras la captura de Wilmer González y Fabio Velázquez.

“Procederá el Gobierno Nacional a hacer los nombramientos respectivos tanto del Gobernador encargado en el departamento como del alcalde de la ciudad capital“, explicó Vélez.

De hecho, fuentes consultadas por RCN Radio indicaron que esta misma semana el presidente Juan Manuel Santos estará designando al Gobernador y el Alcalde encargados, además, podrían ser oriundos del departamento.

Educación

En el tema de Educación, en el que también se asumirá el manejo de los recursos de alimentación escolar, La Guajira es el único departamento del país que a la fecha no ha empezado la jornada escolar para cerca de 15.000 niños; se identificaron contrataciones sin el lleno de los requisitos legales e irregularidades en el reconocimiento de horas extras de maestros; no hay registros de entrega de dotaciones a docentes e instituciones educativas en varios años; y hay pérdida de recursos de la Nación por no reporte de información.

En alimentación escolar, durante el segundo semestre del 2016, en 12 de los 15 municipios del departamento no se ejecutó el dinero destinado para la prestación del servicio. En el caso de Riohacha, ya hay un proceso de investigación por parte del a Fiscalía.

Salud

En cuanto a la salud, se ha evidenciado que se superaron los topes autorizados para gastos administrativos en más del 100%. Es decir, recursos que deberían financiar jornadas de vacunación o actividades de salud pública, se gastan en sillas y papel para oficinas.

De la misma forma, no existe una red pública de hospitales certificada, por lo cual no se pueden hacer inversiones en estas instituciones y hay deudas acumuladas por $35.000 millones, que afectan el acceso y calidad del servicio del servicio.

También hay irregularidades en el manejo de los recursos de la salud y debilidades en la auditoría y seguimiento a los mismos.

Agua y saneamiento

En materia de agua y saneamiento, las coberturas están por debajo del promedio nacional y únicamente tres municipios de quince suministran agua apta para consumo humano.

El departamento no ha ejecutado las transferencias para agua de las vigencias 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 por cerca de $39.101 millones pese a las grandes necesidades y actualmente se encuentran suspendidos 17 proyectos de agua por Gobernación y alcaldías no han nombrado interventorías.

De la misma forma, el departamento cuenta con recursos superiores a los USD$50 millones para proyectos de agua y saneamiento básico, de los cuales apenas se ha ejecutado una tercera parte durante 10 años.