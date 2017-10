Gobierno local prohibió caravanas en Cali por la celebración de Halloween

Motociclistas disfrazados que conformaron caravanas para celebrar Halloween en Cali. Foto cortesía redes sociales.

Con un dispositivo que iniciará desde este jueves y se extenderá hasta el próximo 31 de octubre, del cual harán parte la administración municipal, las fuerzas militares y de Policía, al igual que la Fiscalía, se busca frenar los desórdenes en las vías y lugares públicos de la ciudad, durante la celebración de Halloween.

Así lo advirtió la secretaria de Seguridad y Justicia de Cali, María Ximena Román, quien precisó que no se permitirá la realización de caravanas, piques, desfiles o cualquier otro evento que perturbe el tráfico y la movilidad en la ciudad.

“Definitivamente algo que le tiene que quedar claro a la ciudadanía caleña es que la vía pública no es territorio de nadie, la vía pública se respeta y no permitiremos ni desmanes, ni abusos. La celebración no es patente de corso para que cojamos el espacio público para hacer piruetas, desmanes, caravanas, aglomeraciones y convertir en un caos el tráfico y la movilidad de la ciudad, con lo que se cometen toda clase de abusos”, enfatizó la funcionaria.

Se instalarán puestos de control en distintos puntos de la capital vallecaucana, entre ellos la entrada y salida del túnel de la Avenida Colombia, lugar que en los últimos años ha sido blanco de caravanas de motociclistas disfrazados en la época de Halloween y de piques ilegales.

La titular de la dependencia de seguridad, precisó que las personas que circulen en su vehículo sin portar casco, chaleco, placa visible o que disfrace el automotor, será sancionado. De igual manera, se impondrán multas a quienes irrespeten a la autoridad.

María Ximena Román, dijo finalmente que cada una de estas prohibiciones se encuentran establecidas en el Código Nacional de Tránsito y en el Código Nacional de Policía, por lo que no será necesario la expedición de un decreto.

Finalmente las autoridades hicieron un llamado a los caleños para que celebren estas fechas, sin cometer infracciones que alteren el orden público o la movilidad.