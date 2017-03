“Gobierno nacional debe garantizar la salud en zonas veredales”: Alcalde de Planadas

Foto RCN Radio



El alcalde del municipio de Planadas, José Funor Sánchez alertó sobre las condiciones de salud de los integrantes de las FARC que permanecen en la zona veredal transitoria de normalización ubicada en la vereda El Oso.

Según el mandatario, el Gobierno nacional los ha dejado solos y la administración local ha tenido que asumir responsabilidades que nos les competen utilizando sus propios recursos.

“En la zona veredal no hay una ambulancia. La gente nos ha buscado para decirnos necesitamos identificar si es una virosis, un brote y como Alcalde hemos hecho las gestiones. También hemos tenido inconvenientes con mujeres embarazadas que han tenido sangrado y eso ha ameritado su remisión a Ibagué o Chaparral, pero todo eso nos ha tocado a nosotros porque el Gobierno nacional no sé qué pasa. Es necesario que se articule más esto o no sé en qué vamos a parar”, reclamó José Funor Sánchez en diálogo con RCN Radio.

El alcalde de Planadas fue enfático en que los recursos para estas zonas veredales los tiene el Gobierno central y que su municipio apenas es de categoría seis por lo que los recursos son limitados.

“Es la Presidencia de la República la que debe garantizar la salud de estas personas. El hospital local no puede. Hay que dar directrices porque esto está prácticamente saliéndose de las manos”, puntualizó Sánchez.

Según las autoridades municipales las principales afectaciones de salud obedecen a cuadros virales, respiratorios y diarreas.