Gobierno nacional no respaldará financieramente megaproyectos de Cartagena

Foto RCN Radio

Alcaldía, gremios y clase política se mostraron sorprendidos por la decisión del gobierno nacional de al no aprobar recursos para el megaproyecto protección costera de Cartagena, ni Plan maestro de drenajes pluviales.

En comisiones económicas conjuntas en el Congreso de la República se dio a conocer que en la adición al presupuesto general de la Nación por 7,6 billones de pesos, no se incluyeron recursos destinados a Cartagena. Una decisión que sorprendió a la administración distrital debido a que se esperaba que el Gobierno central respaldara el Plan Maestro de Drenajes Pluviales y la Protección Costera.

El alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, se mostró preocupado porque son proyectos que ha calificado ‘de ciudad’ que tenía el respaldo de todos los gremios de la ciudad y la clase política local, “dispusimos de 300 mil millones de pesos para invertir una primer fase (del Plan Maestro de Drenajes Pluviales) esperando que el gobierno nacional nos diera otra parte porque son 149 canales y nosotros solo vamos a intervenir 24 canales”

Patricia Galindo, presidenta del Consejo Gremial de Bolívar, sostuvo que las agremiaciones también están preocupados porque es una urgencia para la ciudad, “es una necesidad para Cartagena que se le preste atención, y se le den los recursos. Es la primera vez que el distrito no solamente toca las puertas, sino está aportando”

Por su parte, María Claudia Páez, presidente ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena, señaló que los proyectos tienen un componente de riesgo por lo que requiere la participación del Gobierno Nacional, “esto tiene que hacerse y hay que hacer la gestión, hay que presentar los proyecto y buscar el conocimiento técnico mundial para tomar las mejores decisiones”

El senador cartagenero Fernando Nicolás Araujo aseguró que el presidente Juan Manuel Santos está incumpliendo una promesa, “a pesar de que se comprometió frente al alcalde y la bancada de congresistas de Bolívar, gremios y otros sectores, para coadyuvar en la inversión para los proyectos de protección costera y el alcantarillado pluvial, en la adición presupuesta no existe un solo peso. El presidente le ha hecho conejo a Cartagena”

El mandatario cartagenero sostuvo buscará nuevos encuentros con funcionarios del nivel central, incluido el ministro de hacienda, porque confía que la decisión puede revertirse, a toda vez que cree que la ciudad se merece mencionada inversión.

En marzo pasado durante la firma de convenios para el traslado de la Base Naval, el presidente Juan Manuel Santos frente a las solicitudes del alcalde de Cartagena y esto fue lo que respondió:

“Yo sé querido Alcalde que aquí hay muchas necesidades inmediatas, y usted conoce mi estilo de responder a esas necesidades.

No puedo comprometer recursos que no sé si existen o no existen, lo que siempre le he dicho a todos los alcaldes es: sentémonos a ver cómo podemos resolver esos problemas, porque no hay nada peor para la credibilidad de las instituciones que prometer las cosas al calor de las circunstancias y después no cumplirlas”