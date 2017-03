Gobierno no ha girado dinero para reubicación de Murindó, donde hay 430 damnificados por invierno

Cortesía

A un terreno ubicado entre El Guamal y Pavarandó sería trasladada la cabecera municipal de Murindó, localidad del Urabá antioqueño que por estar ubicada cerca al río del mismo nombre, sufre constantes inundaciones, situación que provoca enfermedades endémicas de origen hídrico.

Aunque hace un año el Ministerio del Interior se comprometió a girarle recursos a la alcaldía para comenzar el traslado de la Casa de Justicia, el Palacio Municipal y el Centro de Integración; los recursos nunca llegaron. El gobernador Luis Pérez aseguró que todo lo prometido nunca se firmó, por ende es probable que los desembolsos no se realicen.

El gobernador Luis Pérez aseguró que “El señor alcalde de Murindó me dijo que el año pasado habían unas ayudas ya aprobadas para el traslado, pero fuimos a Bogotá y nos dimos cuenta de que todo lo que le prometieron al alcalde fue de palabra, ustedes saben que lo que no se firma no existe“.

Según varios estudios, Murindó es uno de los municipios con mayor riesgo de desastre en Colombia, por lo que la alcaldía no realiza inversiones ya que se espera trasladar a la población. Las fuertes lluvias de los últimos días ya dejan 431 personas damnificadas, 10 personas lesionadas y tres poblaciones incomunicadas porque el río destruyó los caminos y la presencia de serpientes aumentCortesía, recursos que deben ser aportados por la Nación y el gobierno departamental.