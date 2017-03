“Gobierno venezolano se pasó de la línea”, MinInterior

Juan Fernando Cristo, ministro del Interior / Foto prensa MinInterior

El jefe de la cartera política pidió a los colombianos solidaridad ante la situación de Venezuela.

Frente a la crisis institucional en Venezuela, el ministro de interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que no se puede llamar democracia a un país que no hay congreso y donde no hay libertad de expresión, manifestó que le duele profundamente lo que sucede en el vecino país, “pero que en esta vez se pasaron de la línea”.

El jefe de la cartera política pidió a los colombianos a que “entiendan lo que está viviendo el pueblo venezolano, y que así como hace décadas los venezolanos fueron solidarios con el pueblo colombiano, seamos igualmente solidarios” porque ese país ha sido un territorio hermano que ha respaldado a Colombia en el proceso de paz con las Farc.

“Cuando usted afecta el órgano de representación popular, se está afectando a todo el sistema político, está afectando las libertades, está afectando el equilibrio de poderes, está afectando valores democráticos que hoy son compartidos por la mayoría de los países del continente”, sostuvo Cristo.

Por otra parte, Cristo Bustos rechazó la agresión a la periodista y corresponsal permanente en Caracas, Ely Angélica González, quien fue víctima de amenazas y agresiones físicas y verbales por parte de la Guardia venezolana, “esas imágenes que vimos (…) me parece que muestran el deterioro de la situación en Venezuela. No es aceptable, no es tolerable ese maltrato, ni que se afecte la libertad de expresión”.

Más temprano, el presidente Juan Manuel Santos también se refirió a la crisis política de Venezuela aseguró que no hay país que gane o pierda más con esa situación que Colombia, aseguró que anular el poder legislativo destruye el pilar más importante cualquier democracia que es la representación popular, y que Colombia está dispuesto ayudar.

El jefe de estado pidió a la comunidad internacional enviar acciones claras y señales contundentes con medidas que no agraven la crisis, insistió que las instancias internacionales como la UNASUR, OEA, las propias Naciones Unidas deben proponer salidas, porque para eso fueron creadas.

En cuanto a la posición de Colombia, el presidente Santos manifestó que el país seguirá actuando con todo el interés y preocupación pero con prudencia, que ha pedido que no se confunda con debilidad, ni con complicidad.