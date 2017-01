Gremio de taxistas preocupados por asesinato de conductores en la ciudad

En las últimas horas fue asesinado en la ciudad de Cúcuta otro taxista identificado como Miguel Ángel Chaustre en el barrio Chapinero de la Ciudadela Juan Atalaya.

Leonardo Villamizar representante del gremio de taxistas en Cúcuta dijo a RCN Radio, que es preocupante la situación que se vive en la ciudad y piden a las autoridades mayores controles

“En las últimas dos semanas han sido asesinados 4 taxistas en diferentes sectores de la capital de Norte de Santander, misteriosamente no han sido por casos de hurtos pues no han robado a estos compañeros, no sabemos los están asesinando por temas personales” expresó el representante del gremio de taxistas en Cúcuta.

Además Villamizar afirmó que le pedirán al alcalde César Rojas convocar un consejo de seguridad para evaluar la situación.

“Puede que se trate de extorsión hacia el gremio, no nos han notificado, pero es muy notable el incremento de la inseguridad, esperamos que el alcalde sea apersone de la situación y nos dé soluciones”

Entre tanto las autoridades trata de esclarecer si se trata de retaliaciones por parte de delincuentes quienes estarían realizando el cobro de extorsiones al gremio de taxistas de la ciudad.