Gremios económicos en Norte de Santander no están de acuerdo con la “migración en masa” que afirma el Presidente Maduro

Foto; RCN Radio

Para la presidente de la Federación de Agentes logísticos de comercio exterior de Norte de Santander, FITAC, Sandra Inés Guzmán el país venezolano en estos momentos no es un destino para los colombianos por toda la situación socioeconómica que atraviesa el país vecino.

“Realmente no se que en sentido que los colombianos estén buscando refugio en Venezuela, teniendo en cuenta que ese país no tiene las condiciones socio económicas para solventar las necesidades de la población, entonces no entiendo esa posición del Presidente Maduro con respecto a que los Colombianos se vayan para allá para poder sobrevivir la tranquilidad” señaló Guzmán.

“La violencia la hay en todas las ciudades y pueblos siempre y cuando haya problemas de inseguridad, no violencia; nosotros no podemos tapar el sol con un dedo, y debemos darnos cuenta que hay sobre población flotante, porque abrimos una frontera a las 5 am y la cerramos a las 8 de la noche, entonces llegan los ciudadanos a buscar como sobrevivir porque en Venezuela no saben como mantenerse, no hay comida, no hay nada” agregó la presidente de FITAC.

Por su parte Gladys Navarro Uribe directora de Fenalco en Norte de Santander señaló que no es lógico que el Presidente Maduro se refiera a la migración en masa de colombianos teniendo en cuenta la cantidad de restricciones que hay para el ingreso de los colombianos al país de Venezuela.

“Como gremio no prestamos méritos a esas palabras, porque es clara la situación que vive Colombia y no da lugar para que los ciudadanos huyan para el país de Venezuela, creo que al contrario lo que está pasando es que la gente huye de ese país por hambre para nuestro territorio”, señaló la directora de Fenalco.

Los gremios económicos de Norte de Santander tienen claro que hay una sobre población flotante cuando se abre la frontera, ciudadanos venezolanos que llegan a Colombia a buscar cómo sobrevivir por la situación de su país.