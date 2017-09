Gremios, la Academia y Autoridades civiles solicitan medidas urgentes económicas para la zona de Frontera de NdeS

Durante 4 horas, representantes de distintos sectores de Norte de Santander, analizaron la problemática de la zona fronteriza, elaboraron un documento en donde plasmaron 25 propuestas económicas que serán presentadas al presidente Juan Manuel Santos.

Carlos Luna presidente ejecutivo de la cámara de comercio de Cúcuta dijo a RCN “es importante la aplicación de alivios tributarios, disminución de pagos de impuesto de industria y comercio, continuar con la segunda etapa del proyecto Cúcuta ciudad Maquila que lograría 35 mil empleos”.

Mientras que Gladys Navarro directora ejecutiva de Fenalco en Norte de Santander dijo a RCN “aunque hay desconfianza frente a la demora de una respuesta oportuna del Gobierno Nacional, creemos importante saber cuántos colombianos retornaron y cuántos hay que reincorpóralos y la realización de un viernes negro con un descuento de impuestos y la eliminación de los tres puntos del IVA para finales del año”.

Igualmente se determinó el contrabando de combustible en la zona de frontera, impide el crecimiento económico de las estaciones de servicio María Eugenia Martínez, representante de la Asociación de Estaciones de Servicio del Departamento dijo “el contrabando aprovecha la distribución de acpm y gasolina, la reducción de las ventas de gasolina que pasaron de 10 millones de galones a 7, lo que no se consume legalmente, lo aprovecha la ilegalidad en la zona de frontera”.

El alcalde de Cúcuta César Rojas dijo a RCN “es importante que después de entregar un documento con las distintas propuestas al Gobierno Nacional, el presidente Santos junto con sus ministros de hacienda, trabajo, agricultura, comercio exterior y cancillería se trasladen a Cúcuta para conocer sus respuestas concretas, sus políticas económicas a aplicar, pero sí no hay una respuesta, le queda a la comunidad utilizar otros espacios que permita ser escuchada, estas acciones no pueden ser violentas, aunque como mandatario, no puedo apoyar un paro cívico”.

Así mismo el Gobernador de Norte de Santander William Villamizar dijo a RCN “es necesario que el Gobierno Nacional ayude con créditos blandos a los empresarios a través de bancoldex, los presupuestos de los municipios no son suficientes que permitan reactivar el empleo, se espera igualmente el apoyo de la clase parlamentaria de la región”.