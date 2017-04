Gremios rechazan posibilidad de implementar pico y placa de 3 dígitos en Bucaramanga

La posibilidad la planteó el alcalde de Bucaramanga. Foto: RCN Radio .

Distintas reacciones ha generado la propuesta del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, de querer implementar un pico y placa para toda la ciudad de tres dígitos.

Para el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio del municipio, Juan Camilo Beltrán, este tipo de estrategias deben estar soportadas con estudios técnicos y no en un alto grado de improvisación como se ha evidenciado hasta el momento por parte de la administración local.

“Muy preocupante por el grado de improvisación que se nota en todo esto, todas las semanas salen con una propuesta diferente que no están soportados en estudios y vemos que se están dando palos de ciego en la toma de decisiones y es muy preocupante. Seguir ampliando el pico y placa, querer controlar el pico y placa y no controlar la movilidad como se debe que haya autoridad en los puntos más problemáticos de la ciudad”, señaló Juan Camilo Beltrán.

Implementar pico y placa de tres dígitos incluidos los sábados, es poco consecuente con el comercio: Fenalco Santander

Teniendo en cuenta que según la Federación Nacional de Comerciantes 7 de cada 10 ventas que hacen los distintos sectores del centro se llevan a cabo los sábados, Alejandro Almeyda, director ejecutivo de Fenalco Santander, indicó que implementar un pico y placa de tres dígitos y que incluya los sábados en Bucaramanga no es consecuente con el comercio santandereano, aseguró que el alcalde del municipio debe pensar en todos y la medida perjudicaría a este sector.

“Es bastante fuerte, el sábado es el día del comercio y de la familia. Ese día hay más congestión porque todos salen a hacer sus vueltas pero saben que no tienen afanes porque no tienen obligaciones. Esto me parece poco consecuente sabiendo que el alcalde es comerciante y no es consecuente con los comerciantes del centro, no estamos en contra del pico y placa pero una medida de tres dígitos es muy fuerte”, precisó el Director de Fenalco Santander.

La nueva propuesta del pico y placa en Bucaramanga hecha por el alcalde sería la de 3 dígitos de lunes a sábado y en un horario de 6 de la mañana a 8 de la noche.