Grupos delincuenciales exigen pago de extorsiones por utilizar vías alternas entre El Zulia y Cúcuta

La utilización de la vía Astilleros-Agua La Sal –Puente León ha originado serias dificultades en materia de movilidad y seguridad a los transportadores de carga que se trasladan entre Norte de Santander y la Costa Atlántica.

Carlos Quintero transportador de arcilla dijo a RCN “infortunadamente me he encontrado con un retén de un grupo de hombres que me exigieron el pago de 150 mil pesos, sí quería movilizarme por esta vía, de lo contrario tendría que regresarme”.

Así mismo dijo que la vía se encuentra en pésimo estado, pero igualmente reclama la presencia de Ejército y Policía en la zona.

Wilson Martínez otro conductor que transporta arroz, dijo a RCN “ es inaudito que el alcalde de San Cayetano impida el paso de vehículos de carga y el Gobierno Departamental, no le diga nada, obligando a los transportadores a alargar su movilidad, sin estar listas las condiciones en materia de seguridad y movilidad”