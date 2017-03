Grupos indígenas del Catatumbo aseguran que por presencia de fuerza pública, sus rituales espirituales son interrumpidos

Piden presencia de funcionarios más no de fuerzas militares. Foto: Tomada de la web / RCN Radio.

Aunque consideran importante que se les garantice la seguridad en la zona del Catatumbo, el grupo indígena Barí denuncia que debido a la constante vigilancia y presencia de la fuerza pública en el sector, no han podido hacer sus rituales espirituales en total tranquilidad.

Alex Dora, indígena Barí, aseguró que encuentros que antes duraban 15 o 20 días, ahora los tienen que hacer en 3, pues los líderes ancestrales aseguran que no tienen la conexión suficiente con la naturaleza y que el entorno y las energías se tornan negros con la presencia de los militares.

“No nos oponemos a que brinden seguridad, es solo que los rituales no se han hecho en tranquilidad y a través de ellos hemos reconocido que hay fuerzas oscuras y negativas en los alrededores donde ellos están. Antes hacíamos actos que duraban más de 15 días, hoy nos toca hacerlos en menos de una semana porque no encontramos conexión con la naturaleza por lo mismo y tanto que hay gente a nuestro lado. Para hacerlos nos ha tocado en la parte alta donde no hay presencia de fuerza pública porque siempre son demorados y aún así no nos conectamos con la naturaleza y la misma fuerza”. Agregó el indígena Barí.

Aseguró que piden que haya presencia de funcionarios de derechos humanos, más no de las fuerzas públicas, pues han tenido que trasladarse a las altas montañas para realizar los ritos espirituales sin ser interrumpidos con la presencia de personal no inmersa en el grupo Barí.