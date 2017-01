Comerciante liberado en La Guajira dice que nunca supo quién lo tuvo secuestrado

Empresario Octavio Figueroa

El empresario Octavio Figueroa, liberado el pasado 30 de diciembre en La Guajira, aseguró que nunca supo qué grupo ilegal lo tenía retenido y si por su liberación se pagó algún dinero por parte de sus familiares.

Figueroa explicó que duró nueve meses y medio secuestrado, tiempo durante el cual quedó aislado de toda comunicación con el exterior.

“El día 30 de diciembre antes de dejarme en libertad, ellos me dijeron que eran del ELN; me trajeron en la noche y me dejaron en la frontera con Venezuela“, afirmó.

“Luego mi familia me recogió y nos fuimos hasta Maicao donde almorzamos“, contó el empresario liberado.

Agregó que lo alimentaban con lo que casaban en la selva y de vez en cuando con arroz. “Yo me siento bien, todavía no he comenzado hacerme los controles médicos, pero tan pronto pueda me los haré para lograr saber en qué condiciones me encuentro de salud“, dijo.

Sostuvo que no sabe si estuvo secuestrado en territorio venezolano o en Colombia, pero sí que utilizaron el vecino país para su liberación.