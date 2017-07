Datos del INS revelan que en 2017 han muerto 24 menores en La Guajira por desnutrición

Foto / Javier Rojas - Fundación Wayuu Shipia Wayuu.

De acuerdo con el Sistema de Vigilancia del Instituto Nacional de Salud, en 2017 han fallecido 23 menores de edad por causas asociadas a la desnutrición en el departamento de La Guajira, los cuáles están siendo analizados para su clasificación final.

En comparación a 2016, donde para esta misma época habían fallecido 33 menores de cinco años por causas asociadas a la desnutrición en esa región del país.

Carolina Sáchica, abogada de la comunidad indígena Wayuú, advirtió que el Gobierno ha incumplido con las medidas otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para esta comunidad.

“La situación sigue completamente igual; son muchísimas las rancherías que pasan el día entero con un vaso de chicha de maíz como único alimento y no tienen agua potable, entonces finalmente el consumo que hacen de agua es totalmente contaminada y esto genera enfermedades, además el acceso al sistema de salud no es permanente y no se garantiza en las condiciones que se debería” dijo Sáchica.

La abogada considera que las cifras entregadas por el Gobierno, de una disminución del 40 % en las muertes de menores por desnutrición en esa zona no es totalmente verificable.