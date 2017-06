Guerrillero del ELN murió en combates con el Ejército, en el norte del Valle

Soldiers from the National Army carry bodies to a helicopter 27 March, 2000 in Vigia del Fuerte following an attack launched by Colombia's leftists rebels. At least 32 people were killed -- 23 police officers and nine civilians -- in the attack carried out the night of 25-26 March, 2000 by the Revolutionary Armed Forces of Colombia, the country's largest guerrilla group. AFP PHOTO/Daniel MUNOZ

Un guerrillero del ELN dado de baja y otro capturado es el resultado de un operativo militar adelantado en zona selvática del municipio de El Dovio, norte del Valle del Cauca, informó el Comando de la Tercera Brigada del Ejército. El subversivo muerto fue identificado como Angel Otilio Perea, alias “Buchía”, quien era el jefe de finanzas del frente “Ché Guevara”. En los enfrentamientos, un alzado en armas resultó herido. Recibe atención médica, y posteriormente, será judicializado. En desarrollo de la acción oficial se decomisaron 3 fusiles, 15 proveedores, 450 cartuchos , 3 chalecos antibalas y elementos de comunicación. De acuerdo con las autoridades, este frente del ELN venía extorsionando a los ganaderos del norte del Valle del Cauca.